В Подмосковье нашли тело бывшего министра энергетики ЛНР. В его доме обнаружили записку и бутылку с алкоголем

В Подмосковье нашли тело экс-министра ЛНР Завизенова, его сын обнаружил записку

Вечером во вторник, 1 октября, в Истринском районе Подмосковья было найдено тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики (ЛНР) Константина Завизенова. Труп 50-летнего чиновника обнаружил на участке загородного дома его несовершеннолетний сын. В доме умершего молодой человек увидел записку и бутылку с алкоголем.

Уточняется, что на теле Завизенова было огнестрельное ранение. При этом, по словам сына, чиновник собирался на следующий день отправиться охотиться на Камчатку.

Погибший экс-министр ЛНР полторы недели находился в запое

По неподтвержденным данным, мужчина переживал тяжелый период жизни. Супруга якобы уличила его в наличии другой семьи в Нижнем Новгороде, съехала на другую квартиру и решила развестись.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как выяснил Telegram-канал Mash, в последнее время 50-летний чиновник злоупотреблял алкоголем. Полторы недели он находился в запое.

В доме Завизенова была найдена записка

Сын бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР рассказал, что на столе в доме обнаружил записку и бутылки с алкоголем, а затем услышал хлопок. Тело отца он обнаружил на участке под елками. Рядом с мужчиной находилось ружье.

Константин Завизенов родился в 1974 году в Перми. В 1990-е работал в химической и авиационной промышленности.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

С 2003 по 2006 годы руководил отделом в Департаменте регулирования электроэнергетики Минэнерго и Минпромэнерго России. Затем сменил еще несколько компаний, однако везде занимал руководящие должности.

В августе 2022-го Завизенов был назначен министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. Соответствующий указ подписал глава региона Леонид Пасечник.