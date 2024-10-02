Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:01, 2 октября 2024Силовые структуры

В Подмосковье нашли тело бывшего министра энергетики ЛНР. В его доме обнаружили записку и бутылку с алкоголем

В Подмосковье нашли тело экс-министра ЛНР Завизенова, его сын обнаружил записку

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вечером во вторник, 1 октября, в Истринском районе Подмосковья было найдено тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики (ЛНР) Константина Завизенова. Труп 50-летнего чиновника обнаружил на участке загородного дома его несовершеннолетний сын. В доме умершего молодой человек увидел записку и бутылку с алкоголем.

Уточняется, что на теле Завизенова было огнестрельное ранение. При этом, по словам сына, чиновник собирался на следующий день отправиться охотиться на Камчатку.

Погибший экс-министр ЛНР полторы недели находился в запое

По неподтвержденным данным, мужчина переживал тяжелый период жизни. Супруга якобы уличила его в наличии другой семьи в Нижнем Новгороде, съехала на другую квартиру и решила развестись.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как выяснил Telegram-канал Mash, в последнее время 50-летний чиновник злоупотреблял алкоголем. Полторы недели он находился в запое.

В доме Завизенова была найдена записка

Сын бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР рассказал, что на столе в доме обнаружил записку и бутылки с алкоголем, а затем услышал хлопок. Тело отца он обнаружил на участке под елками. Рядом с мужчиной находилось ружье.

Константин Завизенов родился в 1974 году в Перми. В 1990-е работал в химической и авиационной промышленности.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

С 2003 по 2006 годы руководил отделом в Департаменте регулирования электроэнергетики Минэнерго и Минпромэнерго России. Затем сменил еще несколько компаний, однако везде занимал руководящие должности.

В августе 2022-го Завизенов был назначен министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. Соответствующий указ подписал глава региона Леонид Пасечник.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело бывшего министра энергетики ЛНР. В его доме обнаружили записку и бутылку с алкоголем

      На Украине приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией после удара

      МИД Ирана предположил стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке в ближайшие дни

      Кайли Дженнер нашла неожиданное применение крему для сосков

      Раскрыта себестоимость iPhone 16

      Крокодил откусил голову фермеру

      Россиянка побывала в Китае и перечислила странные особенности жизни местных

      Эффект от расследования Конгресса США по Зеленскому оценили

      В России взлетели продажи автомобильной резины

      В России собрались пересчитать прожиточный минимум

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше