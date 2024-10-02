В Раде возмутились поведением Зеленского после поездки в США

Дубинский: ложь Зеленского об успехе поездки в США загоняет его в ловушку

Президент Украины Владимир Зеленский загоняет себя в ловушку, делая вид, что его поездка в Соединенные Штаты Америки была весьма успешной. Поведением политика возмутился депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Желание Зеленского делать вид, что визит в США прошел страх как успешно — загоняет его в ловушку. Потому что хвастаться можно чем угодно, но слова президента должны иметь реальное выражение в событиях», — подчеркнул Дубинский.

Как утверждает депутат, помощь от Вашингтона не предотвратит обвал фронта в Донбассе. Зеленскому придется объясняться с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поводу своих оптимистичных заявлений, считает Дубинский.

Ранее появилась информация о том, что союзники оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского с требованием деэскалировать конфликт на территории республики. Высокопоставленный чиновник также рассказал, что поездка президента в США была катастрофой, а не триумфом.