В США заявили о переговорах Трампа по Украине и Ирану

Помпео: Трамп ведет переговоры по Украине на случай победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже ведет переговоры по урегулированию ситуации на Украине и по вопросу Ирана на случай возвращения в Белый дом, считает бывший госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он уже ведет переговоры… Он может не вернуться к власти, он может проиграть выборы, но на случай, если он победит, он уже посылает сигналы миру», — заявил Помпео в аналитическом центре Policy Exchange в Великобритании, отвечая на вопрос о намерениях Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что его победа на выборах поможет предотвратить третью мировую войну. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп написал в соцсетях, что Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.