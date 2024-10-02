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23:45, 2 октября 2024Мир

В США заявили о переговорах Трампа по Украине и Ирану

Помпео: Трамп ведет переговоры по Украине на случай победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже ведет переговоры по урегулированию ситуации на Украине и по вопросу Ирана на случай возвращения в Белый дом, считает бывший госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он уже ведет переговоры… Он может не вернуться к власти, он может проиграть выборы, но на случай, если он победит, он уже посылает сигналы миру», — заявил Помпео в аналитическом центре Policy Exchange в Великобритании, отвечая на вопрос о намерениях Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что его победа на выборах поможет предотвратить третью мировую войну. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп написал в соцсетях, что Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

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      Марина Совина
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