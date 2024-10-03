Двухтысячную ракету семейства Р-7 запустят в 2024 году

РКЦ «Прогресс» планирует запустить двухтысячную ракету семейства Р-7 в 2024 году

Ракетно-космический центр «Прогресс» (РКЦ, входит в «Роскосмос») планирует запустить двухтысячную ракету семейства Р-7 до конца 2024 года. Об этом сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов, передает ТАСС.

«В четвертом квартале этого года, то есть до 31 декабря, мы абсолютно точно запустим двухтысячную ракету типа Р-7», — сказал он в ходе отраслевой научно-практической конференции «Созвездие Роскосмоса: траектория науки».

По словам Баранова, пока неизвестно, с какого космодрома произойдет двухтысячный пуск. Ракеты-носители семейства Р-7 эксплуатируют с 1957 года. Сейчас в России используют модификации «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и «Союз-2.1в».

Ранее в октябре первый заместитель гендиректора РКЦ Равиль Ахметов сообщил, что до конца 2024 года планируют выполнить пять пусков ракет «Союз» с трех космодромов.

В мае Дмитрий Баранов заявил, что легкие и средние ракеты семейства «Союз-2» планируют в течение 15 лет заменить на многоразовый носитель Амур-СПГ.