Француз решил засудить бывшего генсека НАТО. Его обвинили в разжигании конфликта на Украине

Против экс-генсека НАТО Столтенберга подали иск из-за конфликта на Украине

Автор книги об участии Запада в украинском кризисе, гражданин Франции Патрик Пазен решил засудить бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В Бельгии француз подал иск на политика, обвинив его в соучастии разжиганию конфликта на Украине.

По его мнению, Столтенберг принял участие в организованном плане или заговоре для осуществления действий, представляющих собой вирус против мира. Кроме того, Пазен обвинил экс-генсека в неоднократной публичной лжи, в которой он отрицал данные НАТО обещания о нерасширении блока после объединения Германии в 1990 году. Как считает истец, политик сознательно саботировал взаимный курс России и НАТО на создание единой системы безопасности в Европе.

Раскрыто возможное наказание Столтенберга за Украину

Адвокат Филипп Ванлангендонк, представляющий французского исследователя Пазена в суде, допустил возможность жесткого наказания Столтенберга из-за серьезных обвинений. По его данным, согласно законам Бельгии, ответчик рискует получить высшую меру наказания — пожизненное заключение.

Отмечается, что к расследованию по делу могут присоединиться любые физические лица или организации, которые затронул украинский кризис.

Экс-генсек НАТО призвал предоставлять больше оружия Украине

Политик считает, что кратчайший путь к миру на Украине — это предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) большего количества оружия. По его словам, таким образом можно заставить Москву понять, что она не может победить на поле боя. Единственный вариант для России — сесть за стол переговоров, заявил он.

«Я продолжаю верить, что если бы мы больше вооружали Украину после 2014 года, мы могли бы предотвратить вторжение России. По крайней мере, мы бы увеличили порог для полномасштабного вторжения», — сказал он.

Столтенберг призвал ЕС убедить Трампа продолжать поддерживать Украину

Как выразился Столтенберг, кто бы не стал президентом в ноябре, странам Европы надо взаимодействовать с США. Это важно для европейских союзников, чтобы гарантировать дальнейшую поддержку Украины, добавил он.

Он рекомендовал европейским странам не заниматься «самосбывающимися пророчествами». Вместо этого следует делать все необходимое, чтобы Вашингтон продолжал помогать Киеву.

Ранее во вторник, 1 октября, сообщалось об истечении полномочий Столтенберга в качестве генсека НАТО. Он находился на посту 10 лет. Его должность занял бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.