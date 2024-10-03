Лавров заявил о значительном вкладе России в энергобезопасность Китая

Лавров: Россия вносит значительный вклад в обеспечение энергобезопасности Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Китая. Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

По его словам, российско-китайская практическая кооперация благотворно влияет на повседневную жизнь граждан обеих стран. «Благодаря нашему природному газу из трубопровода "Сила Сибири" в китайских мегаполисах улучшается экологическая ситуация», — подчеркнул министр.

Глава ведомства отметил, что все более востребованной у Пекина становится российская сельхозпродукция, которая «уже вышла на вторую позицию после энергоносителей» в экспорте в Китай.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что выход трубопровода «Сила Сибири» на проектную мощность ожидается в 2025 году. Что касается «Дальневосточного маршрута», то, как уточнял глава «Газпрома» Алексей Миллер, крайний срок начала поставок по нему — 2027 год. Выход этих проектов на проектную мощность, по словам Миллера, позволит России стать крупнейшим экспортером природного газа в КНР.