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15:07, 3 октября 2024Экономика

В России признали отсутствие желающих обменяться активами

Глава департамента ЦБ Шишлянникова признала отсутствие спроса на обмен активами

Фото: Николай Титов / Коммерсантъ

Центробанк поддержал бы новый этап обмена замороженными в России и на Западе активами, но для этого в настоящее время недостаточно спроса со стороны нерезидентов. Об этом в кулуарах конференции институциональных инвесторов Cbonds рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова, передает «Интерфакс».

По ее словам, если будет спрос, то регулятор готов к необходимым действиям. Отсутствие желающих со стороны нерезидентов возникло из-за «целого ряда причин», признала она.

Президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий обмен активами, в ноябре прошло года. Первый сбор заявок на такую процедуру проходил с 25 марта по 8 мая для российских инвесторов, а с 3 июня по 2 августа — для иностранных.

По итогам обмена сообщалось, что нерезиденты выкупили бумаги на 8,1 миллиарда рублей, всего избавиться от части заблокированных активов смогли более 700 тысяч физлиц.

Всего к обмену заявляли ценных бумаг на 35,3 миллиарда рублей, то есть спрос оказался гораздо меньше. На этом фоне в конце августа Минфин продлил обмен активами до 12 октября, в этот период нерезиденты могли подать дополнительные заявки. В свою очередь, брокер «Инвестиционная палата» отмечал, что прием новых заявок продлится до 4 октября.

Замглавы Минфина Иван Чебесков, комментируя первый этап обмена заблокированным активами с иностранными инвесторами, оценил его результаты как «неплохие, но мы, конечно, ожидали получше»

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