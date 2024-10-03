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09:40, 3 октября 2024Мир

На Западе объяснили одержимость Зеленского ударами ВСУ вглубь России

Spiegel: при одобрении Запада ВСУ ударит ракетами по 261 военному объекту ВС РФ

Фото: Stringer / Reuters

В случае если Киев все-таки получит от Запада одобрение на использование западных вооружений для удара вглубь российской территории, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят по 261 военному объекту ВС РФ, таким как крупные склады вооружений и пункты постоянной дислокации российских военных. Об этом со ссылкой на аналитиков Института исследования войны (ISW) сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

В случае, если Киев ударит по этим объектам крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, их огневое поражение, по мнению западных аналитиков, значительно затруднит российскую военную логистику.

«Одним из наиболее важных преимуществ России в конфликте является способность массово перебрасывать войска из безопасных районов в глубине собственной территории. Если бы это преимущество было скомпрометировано, это значительно помешало бы российским операциям и повысило бы шансы Украины на захват оперативно важных территорий», — объяснил руководитель группы геоданных ISW Джордж Баррос.

Ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS активно обсуждаются американскими властями. При этом представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер ранее подчеркнул, что Киеву не нужно разрешение Вашингтона на удары ВСУ вглубь России только в том случае, если они используют свое оружие на своей же территории.

В августе Министерство обороны России показало работу зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» в зоне проведения специальной военной операции, который перехватил и уничтожил выпущенную ВСУ американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS.

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      Виктория Кондратьева
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