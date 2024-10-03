Названы не рекомендованные к покупке дешевые седаны

Автоэксперт Антюфьев назвал пять нежелательных к покупке бюджетных седанов

Покупка автомобиля на вторичном рынке всегда сопряжена с риском, однако некоторые дешевые варианты выбирать стоит в последнюю очередь. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев в комментарии «Российской газете» перечислил пять моделей седанов, которых лучше избегать.

Первым в списке стал китайский Lifan Solano. Низкую цену компенсирует слабое качество сборки и материалов. На автомобиле быстро появляется ржавчина, ее можно обнаружить на нижних частях дверей, крыльях, арках и даже лонжеронах. Кроме того, у модели проблемная электропроводка — окисляются контакты, рассыхаются провода — и слабая шумоизоляция.

При этом, уточнил эксперт, двигатели у Solano достаточно надежные, но постоянные проблемы с коробкой передач способны свести на нет даже такое преимущество.

Далее Антюфьев вспомнил популярную в прошлом Daewoo Nexia, главным бичом которой также является коррозия. Модель отличает чрезвычайно низкая стойкость к ржавчине практически на всем корпусе. Также у нее при достаточной надежности двигателя невысокий ресурс ГРМ, и регулярно выходят из строя датчики распределителя зажигания.

Неожиданным фигурантом списка стал французский Citroen C5. У него хороший внешний вид и богатое оснащение, но слабый ресурс двигателя — около 200 тысяч километров до капитального ремонта. При этом отдельные компоненты могут потребовать замены гораздо раньше. Отдельная проблема в том, что электрика модели чувствительна к влаге, что выводит из строя электронные блоки, а исправить проблему можно только в специализированных сервисах.

Четвертой моделью стала Datsun on-DO, которая, по сути, является перелицованной Lada Granta и имеет те же проблемы. Главной проблемой остается коррозия, нестабильное качество сборки, а также недостаточный ресурс комплектующих. Определенные проблемы имеются у двигателей и подвески, компоненты которых часто выходят из строя.

Наконец, замыкает список китайская Geely MK, для которой в качестве основы была взята Toyota Vios первого поколения. Самые большие претензии у эксперта, помимо коррозии, возникли к качеству сборки, склонности к перегреву, проблемам с трансмиссией и подвеской, требующей ремонта уже через 20-30 тысяч километров.