Полицейские нашли похищенного из российского зоопарка кенгуренка Кроша

МВД: похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош найден в Королеве

Полицейские нашли похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка по кличке Крош. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Малыш спасен. Полиция нашла его живым в подмосковном городе Королеве.

1 октября сообщалось, что Кроша украли из Ярославского зоопарка, двух других шестимесячных кенгурят — из парка птиц «Воробьи» в Калуге. Выяснилось, что некоторое время назад 31-летний Иван Некрасов (известный как карлик-натуралист) решил сделать малый бизнес на кенгурятах, так как увлекался разными животными и мечтал получить редкую обезьяну. В интернете он нашел покупателей кенгуру, затем проник в ярославский и калужский зоопарки, где совершил кражи.

2 октября Некрасова задержали. Одного из похищенных им животных спасти не удалось.