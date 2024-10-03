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17:25, 3 октября 2024Силовые структуры

Полицейские нашли похищенного из российского зоопарка кенгуренка Кроша

МВД: похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош найден в Королеве

Кадр: Telegram-канал SHOT

Полицейские нашли похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка по кличке Крош. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Малыш спасен. Полиция нашла его живым в подмосковном городе Королеве.

1 октября сообщалось, что Кроша украли из Ярославского зоопарка, двух других шестимесячных кенгурят — из парка птиц «Воробьи» в Калуге. Выяснилось, что некоторое время назад 31-летний Иван Некрасов (известный как карлик-натуралист) решил сделать малый бизнес на кенгурятах, так как увлекался разными животными и мечтал получить редкую обезьяну. В интернете он нашел покупателей кенгуру, затем проник в ярославский и калужский зоопарки, где совершил кражи.

2 октября Некрасова задержали. Одного из похищенных им животных спасти не удалось.

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      Екатерина Кашурникова
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