Водителей проинструктировали на случай попадания в яму

Автоэксперт Демин: биение руля после наезда на яму говорит о поломке колеса

Биение руля, ощутимое после наезда на выбоину, может говорить о поломке колеса. Что делать, если машина влетела в яму, инструктирует автоэксперт Леонид Демин. Его слова приводит NEWS.ru.

Заехав колесом в яму, водителю стоит отказаться от резких маневров и снизить скорость. По возможности лучше перестроиться в правый ряд и притормозить на обочине. Первое, что нужно проверить, это целостность покрышки, не спустило ли колесо и не появилась ли грыжа. Такую шину придется заменить.

Также стоит оценить состояние дисков, осмотреть спицы и обод на наличие дефектов. Если чувствуются вибрации на руле после того, как вы попали в яму, необходимо заехать в шиномонтаж и проверить осевое биение. Если автомобиль на ровной дороге клонит в сторону, понадобится проверить рычаги подвески и настроить углы установки колес (сход-развал). По поводу необходимости замены запчастей и ремонта деталей Демин рекомендует посоветоваться с автомехаником на месте.

Ранее автолюбителям раскрыли уловки недобросовестных механиков. Так, к примеру, автосервисы часто оценивают установку б/у запчастей по стоимости новых. Избежать наценки можно, самостоятельно купив необходимые детали, а отслужившие — забрав с собой после ремонта.