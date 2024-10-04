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09:55, 4 октября 2024Спорт

«Аль-Наср» Роналду выразил опасения из-за проведения матча в Иране

Marca: «Аль-Наср» Роналду отказывается ехать в Иран на матч Лиги чемпионов АФК

Фото: Stringer / Reuters

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» выразил опасения из-за проведения в Иране матча Лиги чемпионов АФК. Об этом сообщает Marca.

«Аль-Наср», в составе которого выступает португальский форвард Криштиану Роналду, отказывается ехать на встречу с иранским «Эстеглялем». По данным источника, учитывая угрозы Израиля, Тегеран может стать одним из самых опасных городов в регионе, и клуб не хочет рисковать безопасностью своих игроков.

Матч между «Аль-Насром» и «Эстеглялем» запланирован на 22 октября. После двух туров «Аль-Наср» с четырьмя очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Эстегляль» располагается на пятой строчке с тремя очками.

Ранее в Израиле заявили, что могут атаковать любую точку в регионе Ближнего Востока. Подчеркивалось, что израильские вооруженные силы обязательно ответят на ракетный удар со стороны Тегерана.

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      Андрей Стрельцов
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