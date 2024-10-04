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21:40, 4 октября 2024Мир

Бывший генсек НАТО рассказал об обедах с разведчиком из КГБ

Столтенберг сообщил об обедах в ресторане с разведчиком из КГБ в молодости

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг контактировал с советским КГБ в молодости. Об этом экс-генсек НАТО рассказал в интервью Financial Times.

По словам Столтенберга, встречи проходили 1980-х годах, когда он возглавлял Лигу рабочей молодежи (ЛРМ) — молодежное крыло социал-демократической Рабочей партии Норвегии, придерживающейся левосоциалистических позиций.

«Я не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Все заключалось в том, чтобы они пригласили меня на обед. И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ», — поведал бывший генеральный секретарь НАТО.

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Столтенберг счел ситуацию «очень странной» и вспомнил слова своего отца, который утверждал, что из всего советского посольства следует контактировать лишь с «парнями из КГБ», так как только они обладают «хоть каким-то влиянием». Он также порекомендовал сыну согласовывать встречи с норвежскими спецслужбами.

Ранее Столтенберг намекнул на то, что Украина может быть вынуждена отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий. Отвечая на вопрос о том, какой совет он дал бы президенту Украины Владимиру Зеленскому, если бы дело дошло до мирных переговоров с Москвой, бывший генсек НАТО привел в пример мирный договор Финляндии с СССР после войны 1939-1940 годов.

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      Маргарита Пименова
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