Дочь Тутберидзе объяснила смену спортивного гражданства

Фигуристы Диана Дэвис и Смолкин: сменили гражданство, чтобы продолжать карьеру

Бывшие российские фигурисы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию в танцах на льду, объяснили смену спортивного гражданства. Их слова приводит Sports.

Смолкин заявил, что они задумались о переходе в другую сборную осенью 2022-го, когда стало понятно, что россиян не будут пускать на турниры. «Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене», — отметила Дэвис, являющаяся дочерью российского тренера Этери Тутберидзе.

Смолкин рассказал, что у него есть израильское гражданство. При этом они не рассматривали переход в ближневосточную команду и отдали предпочтение развивающейся сборной Грузии.

Дэвис и Смолкин представляют Грузию с сезона-2023/2024. Смену гражданства в мае 2023-го одобрил исполком Федерации фигурного катания России.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали седьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропустили.

