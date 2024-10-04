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13:50, 4 октября 2024Россия

В России отреагировали на слова нового премьера Японии о заключении мирного договора

Депутат Чепа не увидел перспектив по заключению мирного договора с Японией
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа признался, что не видит больших перспектив в вопросе заключения мирного договора с Японией. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова нового премьер-министра азиатской страны Сигэру Исибы.

Ранее японский политик заявил о том, что Япония сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией. Он также отметил, что Япония продолжит оказывать помощь Украине и будет придерживаться санкционного режима против России.

«Сами знаете, сколько лет этому вопросу. От огромного количества японских руководителей разного уровня слышали много раз всевозможные заявления и в пользу соглашения, и категорически против этого соглашения. Сейчас мы видим типичные заявления двойных стандартов: с одной стороны, мы за дружбу, а с другой стороны, мы четко выполняем указания старшего брата. Я не вижу в ближайшее время больших перспектив в продвижении этого вопроса», — поделился Чепа.

Ранее генеральный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси, оглашая список министров, которые будут работать под руководством нового премьер-министра, не назвал пост министра по экономическому сотрудничеству с Россией.

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