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07:51, 4 октября 2024Силовые структуры

Бывший главарь московской банды рассказал о войнах с конкурентами

Бывший главарь московской банды Орский рассказал о войнах с конкурентами
Михаил Орский

Михаил Орский. Фото: Светлана Волкова

Бывший главарь московской банды Михаил Орский рассказал «Ленте.ру» о войнах с конкурентами в столице.

По словам Орского, в 1990-х «Речной вокзал», контроль над которым принадлежал его людям, окружали пять группировок: красногорские, зеленоградские, химкинские, лобненские и долгопрудненские. Помимо этого, на самом районе вскоре появились чеченцы и красноярские.

С последними банды Орского оказались самые напряженные отношения — те посчитали, что могут завладеть всем, что было у конкурентов. В результате между людьми Орского и красноярскими начались обоюдные удары: как по людям, так и точкам друг друга.

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«Мы их искали по домашним адресам, а они — нас. Когда были такие напряги, я гулял со стволом и в бронежилете, а еще у меня была собака — туркменский волкодав», — рассказал Орский.

Полную версию интервью с бывшим главарем московской банды рэкетиров Михаилом Орским можно прочитать здесь.

Ранее Михаил Орский связал исчезновение рэкетиров с появлением камер видеонаблюдения и суровыми наказаниями.

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      Илона Палей
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