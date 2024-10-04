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13:49, 4 октября 2024Спорт

Канадский хоккеист рассказал о жизни в Москве

Канадец из «Динамо» Комтуа рассказал, что в Москве чувствует себя как дома

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа рассказал о жизни в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Комтуа заявил, что в российской столице чувствует себя как дома. «Сначала потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к другому образу жизни, но сейчас все хорошо. Я уже ходил в рестораны и другие места, которые советуют ребята из команды», — поделился он.

Чемпион мира в составе сборной Канады добавил, что его не смущала политическая ситуация при трансфере в Россию. «Я здесь для того, чтобы играть в хоккей», — подчеркнул Комтуа.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 25-летний форвард на данный момент провел девять матчей, в которых забросил две шайбы. «Динамо» объявило о подписании контракта с Комтуа 18 июля. Соглашение рассчитано на один год.

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      Дарья Коршунова
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