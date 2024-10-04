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08:30, 4 октября 2024Забота о себе

Назван способ уменьшить вред от кофе

Стоматолог Канг посоветовала полоскать рот после кофе

Фото: Milo Miloezger / Unsplash

Злоупотребление кофе повышает риск кариеса и провоцирует появление желтого налета на зубах, предупредила стоматолог Джойс Канг. Как пишет Daily Mirror, она подсказала способ уменьшит вред от бодрящего напитка.

Любителям кофе Канг посоветовала не отказываться от напитка, но постараться не пить его целый день. По ее мнению, будет достаточно выпить чашку или две за завтраком и до следующего утра не вспоминать о напитке. «Каждый раз, когда вы делаете глоток кофе, уровень pH во рту падает и среда становится более кислой. Чем выше кислотность во рту, тем сильнее риск кариеса», — объяснила свое мнение Канг.

Стоматолог также призвала после кофе полоскать рот водой. Она назвала этот простой трюк хорошим способом предотвратить образование желтого налета на зубах. Эту же проблему можно решить, если пить кофе через соломинку, считает врач.

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      Екатерина Улитина
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