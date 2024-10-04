Обвиненного в изнасиловании канадского фигуриста отстранили от соревнований

ISU отстранил обвиненного в изнасиловании канадского фигуриста Соренсена

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил обвиненного в изнасиловании канадского фигуриста Николая Соренсена. Об этом сообщается на сайте организации.

Соренсена отстранили от всех соревнований под эгидой ISU на неопределенный срок, он не будет участвовать в серии Гран-при.

«ISU твердо убежден, что все спортсмены имеют право участвовать в спорте и развиваться в безопасной, инклюзивной и уважительной среде, свободной от любых форм дискриминации, преследований, злоупотреблений, насилия, пренебрежения или эксплуатации», — подчеркивается в заявлении.

В январе 2024-го Соренсена обвинили в изнасиловании фигуристки, совершенном в апреле 2012 года. Спортсменка, которой в тот момент было 22 года, хранила молчание, потому что, по ее словам, боялась обвинений в клевете.

Соренсен в начале своей карьеры выступал за Данию, а с сезона-2018/2019 стал представлять Канаду. В паре с Лоранс Фурнье-Бодри они стали чемпионами Канады, дважды серебряными призерами чемпионата четырех континентов, а также заняли пятое место на чемпионате мира.