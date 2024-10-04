Преступники расстреляли мужчину на пляже пятизвездочного отеля и скрылись на гидроциклах

DM: четверо неизвестных расстреляли мужчину на пляже отеля Hotel Riu в Канкуне

Четверо неизвестных расстреляли мужчину на пляже роскошного пятизвездочного отеля Hotel Riu на мексиканском курорте Канкун. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что злоумышленники подошли к 30-летнему гражданину Мексики, сделали несколько выстрелов, после чего двое из них убежали, а другие скрылись на арендованных гидроциклах. Как пишет издание, отдыхавшие на пляже в момент стрельбы гости устроили панику, начали звонить близким, кричать и пытаться скорее попасть внутрь отеля.

Полиция рассматривает версию, что преступление может быть связано с торговлей наркотиками и деятельностью наркокартелей. Представители Hotel Riu отметили, что жертва не была гостем или сотрудником отеля.

В конце июля на этом же курорте наркоторговцы на гидроциклах обстреляли конкурента на пляже, но вместо него попали в 12-летнего ребенка. Его срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего.

