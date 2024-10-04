Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:06, 4 октября 2024Путешествия

Преступники расстреляли мужчину на пляже пятизвездочного отеля и скрылись на гидроциклах

DM: четверо неизвестных расстреляли мужчину на пляже отеля Hotel Riu в Канкуне

Фото: Paola Chiomante / Reuters

Четверо неизвестных расстреляли мужчину на пляже роскошного пятизвездочного отеля Hotel Riu на мексиканском курорте Канкун. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что злоумышленники подошли к 30-летнему гражданину Мексики, сделали несколько выстрелов, после чего двое из них убежали, а другие скрылись на арендованных гидроциклах. Как пишет издание, отдыхавшие на пляже в момент стрельбы гости устроили панику, начали звонить близким, кричать и пытаться скорее попасть внутрь отеля.

Материалы по теме:
«На рынках покупают и рыбу, и женщин» Россиянин провел отпуск в Мексике. Чем его удивила латиноамериканская страна?
«На рынках покупают и рыбу, и женщин»Россиянин провел отпуск в Мексике. Чем его удивила латиноамериканская страна?
17 января 2022
«Они должны играть, пока босс не отпустит» Как мексиканский шансон стал важной частью войн наркокартелей
«Они должны играть, пока босс не отпустит»Как мексиканский шансон стал важной частью войн наркокартелей
1 мая 2023

Полиция рассматривает версию, что преступление может быть связано с торговлей наркотиками и деятельностью наркокартелей. Представители Hotel Riu отметили, что жертва не была гостем или сотрудником отеля.

В конце июля на этом же курорте наркоторговцы на гидроциклах обстреляли конкурента на пляже, но вместо него попали в 12-летнего ребенка. Его срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ отдал первые приказы после потери Угледара. Киев пытается укрепить оборону в Донбассе

      На Западе заявили о провале атаки ВСУ на Курскую область

      Летевший в Москву самолет сменил курс и запросил экстренную посадку в другом городе

      Звезда «50 оттенков серого» снялся топлес в рекламе

      Адвокаты из российского города присвоили девять квартир и попали под суд

      На Западе заявили об отсутствии планов США наносить удары по Ирану вместе с Израилем

      Родные и друзья 75-летнего мужчины семь часов слышали его крики и не смогли спасти

      На аппарате за пределами Солнечной системы отключили научный прибор

      У судимого в России пенсионера из США оказалась японская жена и украинская невеста

      Участвовавшего в СВО нового полпреда президента представили в Уральском федеральном округе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше