Раскрыта тайна «Девушки с жемчужной сережкой»

Обнаружен неврологический феномен при просмотре «Девушки с жемчужной сережкой»

Ученые из компании Neurensics раскрыли тайну картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», хранящейся в музее Маурицхейс в Гааге. Они измерили активность мозга у зрителей, смотрящих на портрет, и обнаружили уникальный неврологический феномен, названный «устойчивой петлей внимания». Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Оказалось, что при взгляде на картину внимание зрителя циклично перемещается между глазом, ртом и жемчужиной на портрете. Это создает «петлю», которая заставляет человека дольше смотреть на картину и делает ее особенно привлекательной для восприятия. Такое явление, по мнению ученых, уникально для данной работы Вермеера.

Для проведения исследования использовались методы электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Испытуемым прикрепляли устройство для отслеживания движений глаз и мозговой активности во время просмотра картины и ее репродукций. Это позволило точно зафиксировать, как зрители реагируют на каждый элемент портрета.

Результаты показали, что наибольшая активность наблюдалась в предклинье — области мозга, связанной с самосознанием и личной идентичностью. Также было обнаружено, что эмоциональная реакция на оригинал картины была в десять раз сильнее, чем на репродукцию. Это подчеркивает важность непосредственного восприятия подлинного произведения искусства.

Интересно, что «Девушка с жемчужной сережкой» отличается от других картин Вермеера тем, что содержит три фокусные точки — глаз, рот и жемчужину, тогда как на других полотнах художника внимание сосредотачивается на одной точке. Выводы исследования подчеркивают, что картина Вермеера обладает особым влиянием на зрителя благодаря неврологическим особенностям восприятия.