Совбез ООН проведет заседание по теракту на «Северных потоках»

Совбез ООН в пятницу проведет заседание по теракту на «Северных потоках»

Совет Безопасности ООН по запросу Москвы проведет заседание по теракту на «Северных потоках». Об этом пишет РИА Новости.

Заседание запланировано на 10:00 (17:00 по московскому времени) пятницы, 4 октября. Ожидается, что Совбез обсудит теракты почти в двухлетнюю годовщину тех событий. Взрывы на российских газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия предъявила четырем странам досудебные претензии в связи с расследованием терактов на «Северных потоках», и, возможно, список этих государств скоро расширится.

Депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт сообщил, что Берлин хочет замести следы и не намерен расследовать подрыв на газопроводах.

Также в ФРГ ранее заявили, что «Северный поток» и «Северный поток-2» необходимо восстановить и обезопасить.