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19:04, 4 октября 2024Моя страна

Застрявшие на мелководье касатки смогли выйти в море и попали на видео

Застрявшие на три дня на мелководье камчатские касатки смогли выйти в море

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Камчатские касатки, которые на три дня застряли на мелководье, смогли выйти в море и попали на видео. Соответствующие ролики публикует Telegram-канал Amur Mash.

Специалисты заметили животных и пытались вытолкать их на глубину неводом. По их словам, китообразные два дня ничего не ели, а также пострадали от местных чаек. В одном из размещенных роликов видно, что самый крупный из попавших в ловушку самцов исцарапан птицами.

«Сейчас с ним все хорошо — плавает с собратьями на глубине. А раны обязательно затянутся», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре фотоловушка российского нацпарка запечатлела поющего любовные серенады лося. На кадрах запечатлен лось, который ночью решил пройтись по лесу и разыскать себе невесту с помощью криков.

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      Екатерина Ештокина
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