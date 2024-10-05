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13:06, 5 октября 2024Россия

Путин созвонился с Рахмоном

Путин позвонил Рахмону и поздравил его с днем рождения

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщается на сайте президента Таджикистана.

«В начале беседы президент России Владимир Путин искренне поздравил главу нашего государства с днем рождения и выразил свои добрые пожелания. С благодарностью за теплые и искренние поздравления лидер нации подчеркнул, что его добрые пожелания принадлежат всему народу Таджикистана», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также лидеры двух государств обсудили текущее состояние и перспективы межгосударственных связей. Уточняется, что Рахмон выразил уверенность в продвижении сотрудничества «на благо народов двух дружественных стран».

Ранее 5 октября стало известно о предстоящей встрече Путина и Рахмона.

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      Варвара Кошечкина
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