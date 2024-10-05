В Госдуме отреагировали на оскорбления россиян во время футбольного матча в Финляндии

Свищев призвал посольство РФ в Финляндии отреагировать на оскорбления россиян

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на оскорбления в адрес российских футболистов во время футбольного матча в Финляндии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Он назвал произошедшее неприемлемым. «Единственное, надо отдать должное организаторам, что матч все‑таки был остановлен, а нарушители были наказаны. Это правильная реакция», — заявил Свищев.

Он также призвал отреагировать на произошедшее представителей посольства РФ в Финляндии. «Если мы не будем обращать на это внимание властей и изначально пресекать, это может далеко зайти», — подчеркнул Свищев.

Инцидент произошел 4 октября во время матча чемпионата Финляндии среди клубов первой лиги между ТПС из Турку и «Яро» из Пиетарсаари. В ходе встречи болельщики оскорбляли на национальной почве двух российских футболистов «Яро» Сергея Лазарева и Сергея Еременко. Встречу остановили, а семерых фанатов вывели со стадиона.