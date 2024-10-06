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00:03, 6 октября 2024Интернет и СМИ

Дуров сообщил о новой функции в Telegram

Дуров: в Telegram появятся «подарки» для пользователей

Фото: Albert Gea / Reuters

В Telegram в субботу, 5 октября, появятся «подарки», которые можно будет вручить другим пользователям. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«Подарки — отличный способ поздравить любимых с важными событиями. Получатели подарков могут выбрать, отображать ли их в своих профилях или продавать за звезды», — написал Дуров.

Он отметил, что позднее подарки можно будет превратить в NFT на основе TON и продавать вне мессенджера. Также основатель Telegram сообщил о других нововведениях, которые раскроет позднее.

Ранее Павел Дуров заявил, что Telegram уже несколько лет раскрывает телефоны и IP-адреса преступников. По его словам, администрация мессенджера предоставляла эти данные, если получала обоснованный юридический запрос. В частности, отметил Дуров, Telegram раскрывал данные преступников властям Бразилии и стран Европейского союза.

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      Евгений Силаев
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