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12:48, 6 октября 2024Ценности

Меган Маркл появилась на публике в платье с откровенным декольте

Актриса Меган Маркл появилась на гала-вечере в платье с откровенным декольте

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Американская актриса Меган Маркл в откровенном образе посетила гала-вечер в Лос-Анджелесе, США. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

43-летняя супруга принца Гарри появилась на публике в облегающем красном платье, оформленном глубоким декольте и высоким разрезом. Кроме того, она надела открытые туфли в тон наряда, а в качестве украшений выбрала золотые браслеты.

На размещенных кадрах видно, что визажисты сделали знаменитости легкий макияж глаз и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в волны.

В сентябре сообщалось, что Меган Маркл пришла на благотворительный теннисный матч в наряде почти за три миллиона рублей.

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      Мария Винар
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