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12:07, 6 октября 2024Силовые структуры

МВД опровергло убийство задержанного военного блогера

МВД опровергло убийство военного блогера и добровольца с позывным Тринадцатый

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Главное управление МВД РФ по Ставропольскому краю опровергло убийство военного блогера и добровольца Егора Гузенко с позывным Тринадцатый. Заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Информация, размещенная в одном из Telegram-каналов, о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной», — говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что Гузенко могли задержать из-за драки с полицейским на концерте в центре города Новопавловска, которая произошла якобы после просьбы снять маску.

О задержании военного блогера стало известно в субботу, 5 октября. Он сообщил в своем Telegram-канале, что находится в Кировском ОВД. Его задержание попало на видео.

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      Олег Давыдов
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