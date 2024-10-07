Reuters: Китай начнет новые военные учения вблизи Тайваня

Китай, вероятно, начнет военные учения вокруг Тайваня, используя в качестве предлога предстоящую речь президента острова Лай Циндэ по случаю национального праздника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на тайваньских чиновников.

По словам высокопоставленного представителя службы безопасности острова, КНР может организовать учения вне зависимости от того, что скажет Лай Циндэ в своей речи 10 октября, посвященной 113-летию Китайской Республики (официальное название Тайваня).

При этом дипломатический источник из Тайбэя сообщил Reuters, что сдержать военную реакцию Китая на выступление Лая может близость президентских выборов в США, и «Пекин не хочет, чтобы тайваньская напряженность вдруг оказалась в центре внимания международного сообщества так близко к голосованию».

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню. Уточняется, что в прошлом году Вашингтон выделил Тайваню 345 миллионов долларов по линии министерства обороны.

