Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:45, 7 октября 2024Мир

Китай начнет новые военные учения вблизи Тайваня

Reuters: Китай начнет новые военные учения вблизи Тайваня

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай, вероятно, начнет военные учения вокруг Тайваня, используя в качестве предлога предстоящую речь президента острова Лай Циндэ по случаю национального праздника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на тайваньских чиновников.

По словам высокопоставленного представителя службы безопасности острова, КНР может организовать учения вне зависимости от того, что скажет Лай Циндэ в своей речи 10 октября, посвященной 113-летию Китайской Республики (официальное название Тайваня).

При этом дипломатический источник из Тайбэя сообщил Reuters, что сдержать военную реакцию Китая на выступление Лая может близость президентских выборов в США, и «Пекин не хочет, чтобы тайваньская напряженность вдруг оказалась в центре внимания международного сообщества так близко к голосованию».

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню. Уточняется, что в прошлом году Вашингтон выделил Тайваню 345 миллионов долларов по линии министерства обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Разгорается все сильнее». На нефтебазе в Крыму произошел мощный пожар. В Феодосии идет эвакуация жителей

      ВСУ попытались совершить террористическую атаку в российском регионе

      Страховщики отклонили требования оператора «Северного потока»

      Пассажирам самолета включили непристойный фильм на всех экранах

      В ВГТРК прокомментировали хакерскую атаку

      Бывший тренер «Спартака» возглавил «Оренбург»

      Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом

      В Калужской области уничтожили БПЛА

      Стало известно о пострадавших при пожаре на нефтебазе в Крыму

      Рианна прошлась по улице в обтягивающем боди в честь дня рождения мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше