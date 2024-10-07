Магнитная буря обрушилась на Землю

Синоптик Леус: в ночь на 7 октября на Земле началась магнитная буря

В ночь на понедельник, 7 октября, на Землю обрушилась магнитная буря. Об этом предупредил россиян ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что магнитная буря должна была начаться еще в прошлый четверг, 3 октября. Минувшей ночью в 2:52 по московскому времени индекс Kp, который отражает уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц — это говорит о начале слабой магнитной бури класса G1, пояснил Леус.

По прогнозам специалиста, интенсивность явления будет варьироваться от слабого до среднего. Окончания магнитной бури метеорологи ожидают после 15:00 мск в этот же день. Леус предположил, что явление вызвано остатками облака солнечного вещества, выброшенного звездой во время самой сильной вспышки нынешнего солнечного цикла.

Неожиданно мощная вспышка на Солнце произошла 2 октября. Специалисты зафиксировали вспышку уровня X7.1 почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю.