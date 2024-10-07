Песков рассказал о традиционном подарке Путину на день рождения

Пресс-секретарь Песков: в АП подарили Путину на день рождения открытку

На день рождения Владимира Путина сотрудники администрации президента (АП) подарили главе государства открытку. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит Telegram-канал Shot.

По словам представителя Кремля, этот подарок является традиционным. О содержании открытки Песков рассказал, что в ней указаны «самые лучшие человеческие пожелания».

Ранее Песков заявил, что Путин не считает день рождения и праздники поводом для повышенного внимания к нему самому, а не к его работе.

7 октября 2024 года Владимиру Путину исполнилось 72 года. Известно, что российский лидер проведет праздник в рабочей обстановке и встретится с коллегами из стран Содружества Независимых Государств.