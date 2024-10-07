В Кремле высказались о внимании к семье Путина

Пресс-секретарь Песков: Путин не очень любит повышенный интерес к своей семье

Президент России Владимир Путин не очень любит повышенный интерес к своей семье. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Сам президент не любит повышенного интереса к семье и не считает день рождения и праздники поводом для повышенного внимания к нему, а не к работе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что у любого человека есть семья, дети и внуки, которые поздравляют его с праздниками.

В понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 72 года. На посту президента он отмечает свой День рождения 21-й раз. Глава государства проведет праздник в рабочей обстановке и встретится с коллегами из стран Содружества независимых государств (СНГ), которые приедут в Москву на заседание совета глав организации.