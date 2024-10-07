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14:22, 7 октября 2024Из жизни

Спортсмен из России победил рак и покорил Эльбрус

Российский боец MMA справился с лимфомой и совершил восхождение на Эльбрус

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Тренер, спортсмен из России покорил Эльбрус после того, как победил лимфому. Об этом сообщается в Telegram-канале российского Минздрава.

34-летний боец по смешанным единоборствам (MMA) пришел на прием к врачу с жалобами на приступы кашля и ломоту. Кроме того, спортсмен ощущал мышечную скованность. После ряда исследований оказалось, что у мужчины злокачественная опухоль в верхнем средостении. Специалисты-онкологи НМИЦ радиологии Минздрава выполнили биопсию и поставили диагноз: В-крупноклеточная лимфома.

При этом виде рака опухолевые клетки быстро растут и распространяются по всему организму. Поэтому болезнь может быстро прогрессировать. Мужчина не сдался и решил, что во что бы то ни стало справится с болезнью. Российскому спортсмену провели иммунохимиотерапию, а затем ЗD-конформную лучевую терапию — облучили только ту область, где сосредоточена опухоль. Лечение помогло, пациент вышел в ремиссию и смог вернуться к полноценной жизни. Уже через год после выздоровления он снова начал тренироваться, трижды выступил на соревнованиях и стал чемпионом. Этим летом мужчина исполнил свою давнюю мечту: совершил восхождение на Эльбрус.

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«Жизнь состоит из множества моментов, событий и возможностей. Важно уметь ценить каждый день, каждый час, каждую минуту. Мы не можем изменить прошлое и предугадать будущее, но мы можем полностью наслаждаться настоящим!» — сказал спортсмен после покорения вершины.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии, который потребовался ей для лечения от рака. Миддлтон отметила, что в скором времени вернется к работе в качестве старшего члена британской королевской семьи и примет участие в нескольких публичных мероприятиях.

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      Антонина Черташ
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