В Госдуме выступили против ужесточения миграционной политики

Депутат ГД Делимханов: проблему с мигрантами не разрешить разжиганием ненависти

Разворот, который приняла в последнее время миграционная политика, не поможет преодолеть проблемы, связанные с пребыванием иностранцев на территории России. Об этом заявил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram.

Парламентарий выступил против ужесточения миграционной политики, поддержав таким образом мнение главы Чечни Рамзана Кадырова. 7 октября чеченский лидер заявил о разочаровании в связи принимаемыми относительно мигрантов мерами.

«Проблему с мигрантами не решить, разжигая в обществе ненависть к ним», — сказал Делимханов. Он отметил, что проблему нужно решать «не сегодня и вчера, а тогда, когда возникали обостряющиеся процессы».

Депутат выступил за взвешенный подход и заявил об ошибочности практики «жесткого, без каких-либо разбирательств» задержания приезжих.

В последнее время в России захотели ужесточить миграционное законодательство. В частности, в начале октября в Госдуму внесли пакет из пяти законопроектов о противодействии нелегальной миграции.

Приехавшие в Россию мигранты нередко вступают в конфликты с местным населением. По данным Следственного комитета, за 2024 год количество совершенных ими преступлений выросло втрое.

Мигрантов принимают многие российские регионы, есть они и в Чечне. Летом было опубликовано видео, на котором житель республики наказывает иностранца — предположительно, гражданина одного из среднеазиатских государств — за внимание к девушке-чеченке. «Нет тут нацизма, ко всем уважительно относимся. (...) Но если к чеченской девушке кто-то будет подходить (...) — будет то же самое», — говорит один из собравшихся.