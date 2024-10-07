Sport24: Алина Загитова не будет вести новый сезон «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не будет вести новый сезон телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. Об этом стало известно Sport24.

Ведущими проекта станут Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и вице-чемпионка Игр Евгения Медведева. Планируется, что они проведут все выпуски шоу.

Ранее театральный режиссер и педагог по актерскому мастерству Игорь Афончиков оценил работу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве телеведущей. «Это выглядит очень слабо. Те, кто сейчас работают с Загитовой в медиа и актерстве, просто ее гробят», — заявил Афончиков.

Загитова приостановила выступления в конце 2019 года. С 2020-го по 2023-й она работала ведущей «Ледникового периода».