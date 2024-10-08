Белый дом отказался отвечать на вопрос про удары по Ирану

Белый дом отказался отвечать, обсуждал ли Байден с Израилем удары по Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, обсуждал ли президент США Джо Байден удары по Ирану с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Об этом пишет ТАСС.

Она сообщила, что политики провели телефонный разговор, во время которого Байден выразил соболезнования Герцогу в связи с годовщиной нападения на Израиль палестинского радикального движения ХАМАС. При этом Жан-Пьер не стала раскрывать подробности беседы.

Ранее Байден заявил о праве Израиля на самооборону от Ирана, ХАМАС и шиитской группировки «Хезболла». В то же время президент подчеркнул, что США выступают за дипломатическое урегулирование конфликта в секторе Газа, а также призвал израильскую и ливанскую стороны сесть за стол переговоров.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Тель-Авив назвал нападение войной и начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.