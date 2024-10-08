Бывшему главе российского города продлили арест за покушение на мошенничество

В Астрахани суд продлил арест экс-главе города Полумордвинову

В Астрахани суд продлил арест бывшему главе города Олегу Полумордвинову по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Полумордвинов будет находиться в СИЗО еще два месяца. Он вину не признает.

По версии следствия, обвиняемый, в рамках заключенного в 2023 году муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог на сумму более 200 миллионов рублей, попытался провернуть аферу. Он и его сообщники потребовали от предпринимателя 27,5 миллиона рублей за якобы содействие в получении аванса на сумму 100 миллионов рублей.

Полумордвинова задержали 8 августа. Вместе с ним силовики взяли его бывшего заместителя — начальника управления дорожного хозяйства администрации Ивана Сапрыкина и директора фирмы «Айтиком» Виктора Федорова. 9 августа экс-главу города арестовали. Следствие оценило ущерб по уголовному делу в 27 миллионов рублей.