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13:37, 8 октября 2024Силовые структуры

Бывшему главе российского города продлили арест за покушение на мошенничество

В Астрахани суд продлил арест экс-главе города Полумордвинову

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Астрахани суд продлил арест бывшему главе города Олегу Полумордвинову по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Полумордвинов будет находиться в СИЗО еще два месяца. Он вину не признает.

По версии следствия, обвиняемый, в рамках заключенного в 2023 году муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог на сумму более 200 миллионов рублей, попытался провернуть аферу. Он и его сообщники потребовали от предпринимателя 27,5 миллиона рублей за якобы содействие в получении аванса на сумму 100 миллионов рублей.

Полумордвинова задержали 8 августа. Вместе с ним силовики взяли его бывшего заместителя — начальника управления дорожного хозяйства администрации Ивана Сапрыкина и директора фирмы «Айтиком» Виктора Федорова. 9 августа экс-главу города арестовали. Следствие оценило ущерб по уголовному делу в 27 миллионов рублей.

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