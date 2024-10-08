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06:00, 8 октября 2024Культура

Музыкант из России рассказал о попадании в голосование на номинацию «Грэмми»

Российский музыкант Øneheart: я в шоке от того, что претендую на «Грэмми»

Кадр: IY Beats / YouTube

Российский 18-летний музыкант Дмитрий Волынкин из Тамбовской области, известный под псевдонимом Øneheart, рассказал «Ленте.ру» о том, как вместе с коллегами по цеху стал претендентом на номинацию премии «Грэмми».

Ранее стало известно, что альбом «Midnight Journey», который был написал Øneheart совместно с пермским музыкантом Александром Масловым (Antent) и питерским продюсером Константином Корсаковым (Dean Korso), участвует в голосовании на номинацию GRAMMY «Лучший нью-эйдж альбом». Об этом сам Волынкин сообщил в своем Telegram-канале.

«В апреле моему лучшему другу Antent написал Константин Корсаков (Dean Korso), предложил вместе поработать, на что мы согласились, так как нам очень понравились его работы, которые он нам отправил на оценку. В июле мы закончили альбом, в августе выпустили, и Константин предложил нам отправить его на голосование на номинацию "Грэмми". Без этих двух людей ничего бы не получилось», — поделился музыкант. Он признался, что находится в шоке.

Все зависит от решения голосующего совета "Грэмми", никак не от нас. Как оцениваю шансы? Честно, не знаю, я видел, какие продюсеры там в номинациях, и ни на что не рассчитываю пока

Дмитрий Волынкин он же Øneheart

Свой успех в столь молодом возрасте собеседник «Ленты.ру» объяснил тем, что просто любит свое дело и горит им.

«У меня самое лучшее окружение рядом, самая лучшая аудитория, это меня и вдохновляет писать музыку и творить. Везение, помощь лейбла тоже сыграли свою роль, безусловно», — добавил он.

Волынкин — автор треков в стиле ambient, ставший самым прослушиваемым российским музыкантом на платформе Spotify. В месяц его произведения слушают более 8,5 миллиона пользователей. Известно, что он начал заниматься музыкой с 11 лет.

Ранее получившую «Грэмми» американскую певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате. В хите Flowers, который принес артистке премию, увидели копирование трека исполнителя Бруно Марса When I was your man.

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      Екатерина Смирная
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