Харрис просила Зеленского найти себе преемника

Журналист Вудворд: Харрис в 2022 году просила Зеленского найти себе преемника

Вице-президент США Камала Харрис в феврале 2022 года просила украинского лидера Владимира Зеленского найти себе преемника. Об этом сообщил известный американский журналист-расследователь Боб Вудворд (полное имя — Роберт Апшер Вудворд) в своей книге «Война», пишет The Washington Post.

По словам журналиста, Харрис осенью 2021 пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к действиям в рамках подготовки к конфликту между Россией и Украиной.

Также у вице-президента США состоялся разговор с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. «Харрис зашла так далеко, что потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, "если вас схватят или убьют", как она выразилась», — говорится в книге.

Ранее Вудворд рассказал, как президент США Джо Байден называл мировых лидеров в личных беседах. После начала специальной военной операции во время общения с американскими чиновниками Байден назвал президента России Владимира Путина злом. «Этот чертов Путин. Мы имеем дело с воплощением зла», — передал журналист слова американского лидера.

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