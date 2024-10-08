Производитель смартфонов извинился за разочаровывающие результаты

Bloomberg: Samsung извинилась за отставание от конкурентов и падение прибыли

Компания Samsung Electronics Co. извинилась перед инвесторами за разочаровывающие результаты. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, гигант, некогда доминировавший на рынке микросхем, столкнулся с потенциальным кризисом из-за того, что сбился с пути. Его доходы оказались хуже, чем прогнозировалось. Кроме того, возникли задержки с поставкой ключевого типа чипа, используемого с процессорами Nvidia Corp. для обучения искусственного интеллекта. Как следствие, доминировать на соответствующем сегменте рынка стала другая компания — SK Hynix Inc.

Во вторник акции Samsung упали на 1,8 процента, а общие потери в 2024 году превысили 20 процентов. Аналитики из Macquarie снизили рейтинг этой компании Samsung с «превосходит рынок» до «нейтральный».

Ожидается, что Samsung пересмотрит организационную культуру и процессы. Компания уже начала увольнять работников в Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии в рамках плана по сокращению глобальной численности персонала на тысячи рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Samsung откажется от выпуска смартфона Galaxy S26. Предполагаемая причина этого — высокая конкуренция со стороны китайских производителей.

А в конце сентября появилась информация, что телевизоры, выпускаемые корпорацией, поймали на слежке за пользователями. Оказалось, что некоторые модели могли делать скриншоты экранов, когда их подключали к компьютерам и консолям.