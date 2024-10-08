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05:31, 8 октября 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша перечислила лучшие города для жизни в России

Нижний Новгород

Нижний Новгород. Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российская тревел-блогерша перечислила лучшие города для жизни на родине и не включила в список Москву и Санкт-Петербург. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первое место в ее рейтинге заняла Казань, которую автор назвала одним из наиболее динамично развивающихся городов. Там есть абсолютно все для комфортной жизни, подчеркнула она. Второе место досталось Екатеринбургу, исторический центр которого напомнил ей Санкт-Петербург. А на третьей строчке оказался Новосибирск.

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«Здесь расположены многочисленные научные институты и лучшие университеты, что делает его привлекательным, в первую очередь, для молодых специалистов и студентов, а стоимость жизни ниже, чем в Москве или Петербурге», — поделилась блогерша.

В списке россиянки также оказались Краснодар, Тюмень, Воронеж, Нижний Новгород, Калининград, Сочи и Иркутск.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась со знакомым французом, который в разговоре с ней восхитился одним качеством русских женщин. С его точки зрения, россиянки придают огромное значение семейным ценностям и заботятся о своих близких.

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      Марк Успенский
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