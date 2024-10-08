Российскую школьницу ввели в кому после нападения стаи собак

12-летнюю школьницу из Якутии ввели в искусственную кому после нападения собак

12-летнюю школьницу из Якутии ввели в искусственную кому после нападения стаи бездомных собак. Об этом сообщил отец ребенка, Валерий, его слова приводит портал «360».

По словам россиянина, его ребенок пережила многочасовую операцию.

«Нет хороших новостей, дочка в искусственной коме (...) Приехал, дочку прямо сильно порвали, очень сильно. Операция пять часов длилась», — рассказал отец пострадавшей.

О случившемся стало известно сегодня, 8 октября. Девочка получила укушено-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы. Возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью человека»).