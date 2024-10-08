Стали известны подробности о последней охоте растерзавшего девять детей волка-людоеда

В Индии толпа забила волка-людоеда, пытавшегося утащить трехлетнего мальчика

Перед смертью волк-людоед из индийского штата Уттар-Прадеш вновь пытался утащить ребенка. Подробности его последней охоты описало индийское издание The Statesman.

Волк, который считался вожаком стаи, растерзавшей девять детей и женщину, появился в деревне в субботу, 5 октября. Глубокой ночью он сумел проникнуть в жилой дом, подобрался к кровати, на которой спали трехлетний мальчик и его мать, но в последний момент наткнулся на москитную сетку. Шум разбудил женщину, волк решил не рисковать и бросился бежать. Он выскочил на улицу и попытался утащить козу, привязанную во дворе.

Женщина принялась звать на помощь. За волком погнались сначала соседи из той же деревни, затем к толпе присоединились жители окрестных деревень. В конце концов им удалось окружить волка со всех сторон и забить его.

В департаменте лесного хозяйства, который безуспешно преследовал волка с 10 сентября, узнали о случившемся лишь к вечеру. Представители департамента, выехавшие на место происшествия, обнаружили на улице останки двух животных: волка с многочисленными ранами и козы, которую он схватил.

Как пишет India Today, департамент лесного хозяйства пока не подтвердил, что волк был людоедом. По словам представителя департамента по округу Бахрайч Аджита Сингха, после поимки пятого волка новые нападения не фиксировались.

Волки-людоеды с начала года терроризировали жителей округа Бахрайч в Уттар-Прадеше. Все нападения совершила единственная стая, состоявшая из шести волков. К 10 сентября поймали пять хищников, оставался последний — хромой волк, которого многие считали зачинщиком нападений. В поисках участвовали более 160 лесничих, оснащенных по последнему слову техники, но волку всякий раз удавалось уходить от преследователей.

По одной из версий, волк мстил людям, потому что стал хромым по их вине. По другой, он охотится на людей, потому что из-за хромоты не может догнать другую добычу.