Жителей еще одного микрорайона в Феодосии начали эвакуировать из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе начали эвакуировать еще один микрорайон

Жителей еще одного микрорайона в Феодосии начали эвакуировать из-за пожара на нефтебазе, сообщила администрация города на своей странице во «ВКонтакте».

Речь идет о микрорайоне Северный, где начали эвакуационные мероприятия. В администрации уточнили, что автобус для перевозки жителей предоставили в районе автомойки на улице Геологической.

«После регистрации будут предоставлены места в стационарных пунктах временного размещения», — говорится в сообщении.

Пожар на нефтебазе на юго-востоке Крыма произошел в ночь на 7 октября, его сопровождала серия взрывов. Кадры с места происшествия были опубликованы ранее.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Тушение продолжается. По последним данным, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

По неофициальной информации, при пожаре пострадали три человека. Эвакуировали более 1000 жителей.