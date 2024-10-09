«А у вас костюмчик-то отечественного производства?» Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора

Путин спросил у главы Нижегородской области, какого производства на нем костюм

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвященной запуску новых промышленных объектов в регионах, поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства на нем костюм. Запись конференции опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства? Владимир Путин президент России

Губернатор ответил, что его костюм сшит из отечественной ткани. В ответ российский лидер одобрил его выбор, призвав стремиться к тому, чтобы «мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства, и чтобы это было самого высокого качества».

В ходе конференции Путин также оценил производство тканей и отметил, что в последние десятилетия качественных тканей в России не хватало. При этом, как считает Путин, в России есть очень талантливые люди, в том числе дизайнеры.

Путин остался недоволен закупкой продукции из древесины за границей

Открывая по видеосвязи целлюлозно-картонный комбинат в Иркутской области, Путин заявил, что распространенная ранее в России практика экспорта древесины в виде сырья и импорта продукции из нее является ненормальной.

Российский лидер напомнил, что Россия обладает огромными лесными богатствами.

Лесосека-то огромная, а продукцию из древесины — самую разную, и бумагу высококачественную <…> — многое из этого мы закупаем за границей Владимир Путин президент России

По словам президента, ситуация меняется к лучшему, однако не так быстро, как хотелось бы. Он пообещал, что Москва будет делать все для поддержки предприятий, которые производят изделия из древесины.

Путину понравился новый автомобиль Lada Aura

При этом российский лидер остался доволен запуском серийного производства автомобиля Lada Aura. Путин поздравил сотрудников «АвтоВАЗа» и отдельно поблагодарил за их работу и профессионализм.

Здорово! Я вас с этим поздравляю — вас и весь коллектив автовазовцев Владимир Путин президент России

Путин и сам попробовал поездить этим летом на новой модели, выпуск которой начался на тольяттинском автозаводе. В июле он проехал на автомобили во время открытия финального участка платной федеральной трассы М-11 «Нева», которая соединяет Москву с Санкт-Петербургом. Российский лидер признался, что она ему понравилась.