Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Беатрис Хаддад-Майя
1:0
2-й сет
live
Вероника Кудерметова
Ухань
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
11:51, 9 октября 2024Спорт

Альпинистка из России впервые взошла на все высочайшие горы Земли

Альпинистка Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на 14 высочайших гор Земли

Фото: @alina0005

Альпинистка Алина Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на все высочайшие горы Земли. Об этом сообщает компания-организатор экспедиций Seven Summits Treks в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

9 октября Пекова в составе экспедиции из 29 человек взошла на гору Шишабангма (8027 метров) в Гималаях. Команде предстоит спуск в базовый лагерь. Помимо Пековой, еще 11 участников покорили все высочайшие точки планеты.

Всего насчитывается 14 гор-восьмитысячников, восхождение на которые считается одним из наиболее престижных достижений в высотном альпинизме. Десять из них находится в Гималаях, еще четыре — в Каракоруме.

Взойти на все вершины за всю историю удалось немногим более 40 человек. Пекова затратила на это менее полутора лет: на 11 восьмитысячников она поднялась в 2023 году, на три — в 2024-м.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская школьница расправилась с двумя маленькими сестрами. Что известно о трагедии в Тольятти?

      Бывший футболист сборной России умер в возрасте 48 лет

      Обменянного на летчика Ярошенко американца Рида заочно осудили в России

      В Госдуме заявили о противоречии брачного договора традиционным ценностям

      Горящую третьи сутки нефтебазу в Феодосии сняли на видео

      Стало известно о критической для ВСУ ситуации в Торецке

      На Солнце произошла мощная вспышка

      Обвиняемый в преступлении мужчина сбежал из зала российского суда

      В Херсонской области сообщили о непрерывном обстреле поселка со стороны ВСУ

      Врачи опровергли эффективность популярного способа борьбы с прыщами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше