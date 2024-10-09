Альпинистка из России впервые взошла на все высочайшие горы Земли

Альпинистка Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на 14 высочайших гор Земли

Альпинистка Алина Пекова стала первой россиянкой, взошедшей на все высочайшие горы Земли. Об этом сообщает компания-организатор экспедиций Seven Summits Treks в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

9 октября Пекова в составе экспедиции из 29 человек взошла на гору Шишабангма (8027 метров) в Гималаях. Команде предстоит спуск в базовый лагерь. Помимо Пековой, еще 11 участников покорили все высочайшие точки планеты.

Всего насчитывается 14 гор-восьмитысячников, восхождение на которые считается одним из наиболее престижных достижений в высотном альпинизме. Десять из них находится в Гималаях, еще четыре — в Каракоруме.

Взойти на все вершины за всю историю удалось немногим более 40 человек. Пекова затратила на это менее полутора лет: на 11 восьмитысячников она поднялась в 2023 году, на три — в 2024-м.