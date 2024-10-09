Диетолог посоветовал продукт для борьбы с дефицитом витамина D осенью

Диетолог Эдвард Мазер посоветовал есть грибы при нехватке витамина D осенью

Диетолог Эдвард Мазер рассказал, что одним из лучших пищевых источников витамина D являются грибы. В комментарии для издания T3 он посоветовал включить этот продукт в рацион осенью и зимой для борьбы с дефицитом витамина.

По словам Мазера, максимальное количество витамина D содержится в грибах, которые росли под солнечными лучами и подвергались воздействию ультрафиолета. Он отметил, что грибы можно добавлять в самые разные блюда, благодаря чему легко увеличить потребление витамина D.

Ранее диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что некоторым следует отказаться от белого шлифованного круглого риса. По ее словам, эту крупу не рекомендуется есть людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирением или предожирением.

До этого диетолог Алексей Березников рекомендовал людям с диабетом добавить в рацион лесные грибы. Помимо этого, специалист посоветовал им чаще есть бобовые, орехи, семена, тофу, зеленый горошек и некоторые другие продукты.