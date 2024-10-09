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11:29, 9 октября 2024Забота о себе

Диетолог посоветовал продукт для борьбы с дефицитом витамина D осенью

Диетолог Эдвард Мазер посоветовал есть грибы при нехватке витамина D осенью

Фото: Patrick Pleul / dpa / Globallookpress.com

Диетолог Эдвард Мазер рассказал, что одним из лучших пищевых источников витамина D являются грибы. В комментарии для издания T3 он посоветовал включить этот продукт в рацион осенью и зимой для борьбы с дефицитом витамина.

По словам Мазера, максимальное количество витамина D содержится в грибах, которые росли под солнечными лучами и подвергались воздействию ультрафиолета. Он отметил, что грибы можно добавлять в самые разные блюда, благодаря чему легко увеличить потребление витамина D.

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Ранее диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что некоторым следует отказаться от белого шлифованного круглого риса. По ее словам, эту крупу не рекомендуется есть людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирением или предожирением.

До этого диетолог Алексей Березников рекомендовал людям с диабетом добавить в рацион лесные грибы. Помимо этого, специалист посоветовал им чаще есть бобовые, орехи, семена, тофу, зеленый горошек и некоторые другие продукты.

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      Вера Владзиевская
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