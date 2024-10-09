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14:14, 9 октября 2024Россия

В Госдуме уличили Украину в попытке усыпить бдительность России

Журова: позиция Киева по переговорам может быть попыткой усыпить бдительность РФ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Сообщения о готовности президента Украины Владимира Зеленского к более «гибким» условиям переговоров с Россией могут быть попыткой усыпить бдительность Москвы, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее источники, близкие к НАТО, сообщили, что западные страны полагают, что Зеленский может смягчить позицию по условиям завершения конфликта. По их данным, теперь украинский лидер расположен к рассмотрению более гибких решений, хотя в публичном поле продолжает отстаивать неизменность своего «плана победы».

«Я в это поверю только тогда, когда реально сядут за стол переговоров, назначат место. Были случаи, когда этого не случалось. Понятно, что Запад начинает осознавать бессмысленность того, чтобы тратить деньги на Украину; нужно все-таки идти к переговорам. Гибкими переговорами могут быть, но они должны быть на наших условиях», — отметила Журова.

Главное, чтобы они не усыпляли нашу бдительность. (...) Вопрос в том, куда эта «гибкость» Зеленского заведет

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее 9 октября депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленского нужно самому принять решение о начале переговоров с Россией. По мнению депутата Рады, для Украины сложилась тяжелая ситуация на поле боя, в которой экономика, система призыва и ВПК страны не способны сотворить чудеса.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на украинских политологов и политиков писала, что на Украине растет разочарование в «плане победы» Зеленского. Как указали журналисты, в стране были высокие ожидания от поездки президента Украины в США, однако в результате Киев оказался в подвешенном состоянии.

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      Варвара Кошечкина
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