Головин назвал проявлявшие к нему интерес европейские топ-клубы

Головин заявил, что к нему проявляли интерес ПСЖ, «Боруссия» и «Тоттенхэм»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал европейские топ-клубы, проявлявшие к нему интерес. Об этом сообщает Metaratings.

«Если говорить про интерес, то он точно был от «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и ПСЖ», — заявил Головин. Он подчеркнул, что не получал официальных предложений и ни от чего не отказывался.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». Новое соглашение будет действовать до 2029 года. Зарплата россиянина составит 3,6 миллиона евро в год.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.