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13:23, 9 октября 2024Спорт

Карпин назвал соперника сборной России на ноябрь

Тренер Карпин заявил, что в ноябре сборная России сыграет против команды Сирии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал одного из ближайших соперников команды. Его слова приводит РИА Новости.

Карпин заявил, что в ноябре сборная России сыграет против национальной команды Сирии.

Ранее Карпин выступил против проведения товарищеского матча с футболистами из пакистанских клубов. По его мнению, это не имеет смысла.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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