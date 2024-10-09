Карпин назвал соперника сборной России на ноябрь

Тренер Карпин заявил, что в ноябре сборная России сыграет против команды Сирии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал одного из ближайших соперников команды. Его слова приводит РИА Новости.

Карпин заявил, что в ноябре сборная России сыграет против национальной команды Сирии.

Ранее Карпин выступил против проведения товарищеского матча с футболистами из пакистанских клубов. По его мнению, это не имеет смысла.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.